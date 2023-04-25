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25 апреля, 22:55

Ещенко заявил, что игроки «Спартака» смогли перевернуть ход матча с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московских клубов «Спартака» и «Динамо» Андрей Ещенко отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ (4:3)

«Ребята — большие молодцы! Горжусь каждым. Красавчики! После 0:2 очень сложно вернуться в игру. Но игроки «Спартака» смогли перевернуть ход матча в свою пользу и забрали важные три очка. Молодцы, что проявили характер — так и надо. Закончит ли «Спартак» сезон на втором месте? Нужно выигрывать каждую следующую игру — в таком случае всё будет нормально», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

«Спартак» пропустил в первом тайме на своем поле, а во второй половине встречи стал уступать в счете в два мяча, однако смог отыграться и победить «Краснодар». Красно-белые остались на третьем месте в РПЛ по итогам 24-го тура. В активе «Спартака» 48 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5081267-eschenko-o-pobede-nad-krasnodarom-igroki-spartaka-krasavchiki-gorzhus-kazhdym.html
Андрей Ещенко
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