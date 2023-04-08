Ещенко заявил, что невозможно выигрывать все матчи

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о результатах команды перед матчем 22-го тура РПЛ с «Динамо».

«Это будет дерби! Надеюсь, народ придет на матч с «Динамо». Как и надеюсь на победу «Спартака». Получится хорошая игра. Спад результатов у «Спартака»? Невозможно выигрывать все матчи. Иногда и проигрываешь, но это надо преодолевать. Надеюсь, что обыграют «Динамо» и с позитивным настроем будут продолжать дальше», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Встреча 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» запланирована на сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени. Участие Джикии и Промеса в этом поединке находится под вопросом, поскольку футболисты недавно получили травмы.