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Сегодня, 12:06

Ещенко заявил, что у «Спартака» все есть, чтобы стать чемпионом в этом сезоне

Камила Абдурахманова
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о турнирных перспективах красно-белых в РПЛ.

«У «Спартака» все есть для того, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Все-таки до этого в команде искали оптимальный состав. Сейчас уже его вроде бы нашли, нашли подходящую схему, игроков. Возможно, получится еще провести какой-нибудь трансфер зимой. А если еще и Промес вернется, то он тоже добавит качества. Поэтому, конечно, у «Спартака» в целом все есть, чтобы бороться за победу в РПЛ. Но дистанция покажет, как все обстоит на самом деле», — сказал Ещенко Legalbet.ru

После 18 туров РПЛ «Спартак» находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 37 очков. Отставание от лидера, «Краснодара», составляет два очка.

Источник: Legalbet.ru
Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
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