Эштреков связывает победу «Локомотива» с тем, что команда сумела приспособиться к искусственному газону в Оренбурге

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о победе железнодорожников над «Оренбургом» в матче 23-го тура РПЛ (4:1).

«Локомотив» уже четыре матча выиграл при Галактионове, а сегодня пятый. От железнодорожников такого мало кто ожидал. Они выбираются из непростой ситуации. «Оренбург» набирает очки у себя дома, что можно связать с газоном — он искусственный. Не все соперники смогли к нему приспособиться, а вот у «Локомотива» получилось. Конечно, было давление со стороны «Оренбурга», но, в принципе, гости разобрались грамотно. Ну и голы забили красивые. Глушенков сыграл очень хорошо. По игре к москвичам нет никаких вопросов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Эштрекова.

После этого матча «Локомотив» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Оренбург» идет восьмым, имея в активе 33 очка.