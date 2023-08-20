Эштректов: «У игроков «Локомотива» в матче с «Краснодаром» появился полушанс, и они сумели спастись»

Сегодня, 06:27
Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
— «Краснодар» вел по игре, где-то имел преимущество, — приводит слова Эштрекова Metaratings.ru. — Еще и пенальти не забили. Но у «Локомотива» появился полушанс, и они его использовали, сумели спастись. Шансы, которые были у «Краснодара», они не использовали.
— «Локомотив» без Дзюбы выглядит невзрачно. Если не будет трансферов на вход, как для команды сложится сезон?
— На него много играли. Сейчас такого игрока нет, в любом случае, клуб занимается этим вопросом, и еще есть время, чтобы найти какого-то футболиста.
«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.
В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Факелу». Игра пройдет 25 августа. «Локомотив» 27 августа в гостях сыграет с «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -