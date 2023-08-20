Эштректов: «У игроков «Локомотива» в матче с «Краснодаром» появился полушанс, и они сумели спастись»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— «Краснодар» вел по игре, где-то имел преимущество, — приводит слова Эштрекова Metaratings.ru. — Еще и пенальти не забили. Но у «Локомотива» появился полушанс, и они его использовали, сумели спастись. Шансы, которые были у «Краснодара», они не использовали.

— «Локомотив» без Дзюбы выглядит невзрачно. Если не будет трансферов на вход, как для команды сложится сезон?

— На него много играли. Сейчас такого игрока нет, в любом случае, клуб занимается этим вопросом, и еще есть время, чтобы найти какого-то футболиста.

«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Факелу». Игра пройдет 25 августа. «Локомотив» 27 августа в гостях сыграет с «Сочи».