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РПЛ

Сегодня, 06:27

Эштректов: «У игроков «Локомотива» в матче с «Краснодаром» появился полушанс, и они сумели спастись»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— «Краснодар» вел по игре, где-то имел преимущество, — приводит слова Эштрекова Metaratings.ru. — Еще и пенальти не забили. Но у «Локомотива» появился полушанс, и они его использовали, сумели спастись. Шансы, которые были у «Краснодара», они не использовали.

— «Локомотив» без Дзюбы выглядит невзрачно. Если не будет трансферов на вход, как для команды сложится сезон?

— На него много играли. Сейчас такого игрока нет, в любом случае, клуб занимается этим вопросом, и еще есть время, чтобы найти какого-то футболиста.

«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Факелу». Игра пройдет 25 августа. «Локомотив» 27 августа в гостях сыграет с «Сочи».

Источник: https://metaratings.ru/news/eshtrekov-vyskazalsya-o-nichei-mezhdu-krasnodarom-i-lokomotivom-v-rpl-275803/
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Эштреков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
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 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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