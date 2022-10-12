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Сегодня, 14:57

Эшуорт анализирует российский рынок в поисках усиления для «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят анализом рынка российских футболистов, сообщает Metaratings.

По данным источника, особый интерес для функционера представляют молодые игроки.

53-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября этого года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/eshuort-zanimaetsya-analizom-rossiyskogo-rynka-v-poiske-vozmozhnogo-usileniya-dlya-spartaka-1383184/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
10
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  • Dreamlike

    Российский рынок может анализироваться только древним традиционным для России методом.

    12.10.2022

  • spartsmen

    да что тут время тратить на анализ? пусть спросит здешних форумных аксакалов - они ему разложат проблему на раз-два.

    12.10.2022

    • Гаджиев считает, что матч ЦСКА — «Спартак» будет отличаться агрессивностью

    Мор поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»