Эшуорт анализирует российский рынок в поисках усиления для «Спартака»

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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят анализом рынка российских футболистов, сообщает Metaratings.
По данным источника, особый интерес для функционера представляют молодые игроки.
53-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября этого года.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
Dreamlike
Российский рынок может анализироваться только древним традиционным для России методом.
12.10.2022
spartsmen
да что тут время тратить на анализ? пусть спросит здешних форумных аксакалов - они ему разложат проблему на раз-два.
12.10.2022