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Сегодня, 12:08

Эшуорт отказался от идеи покупки Пиняева в «Спартак»

Виктория Кравченко
Сергей Пиняев.
Фото ФК «Крылья Советов»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в начале октября планировал приобрести хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, проанализировав данные игрока, Эшуорт решил отказаться от идеи покупки 17-летнего футболиста и сейчас снова изучает российский рынок в поиске возможного усиления для «Спартака».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в «Локомотиве».

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/eshuort-otkazalsya-ot-idei-transfera-pinyaeva-v-spartak-1393736/
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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