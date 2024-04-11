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Сегодня, 06:20

Есипов: «И хорошо, что российские клубы сейчас не играют в еврокубках»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Валерий Есипов рассказал, как относится к остранению российских команд от международных соревнований.

«У нас и прежде на Олимпиадах отбирали гимн, флаг. Так что ничего не поменяется. Я даже как-то говорил: и хорошо, что клубы сейчас не играют в еврокубках. Со ставшей привычной нам игрой наших клубов в еврокубках — особенно в последние сезоны до 2022-го — не лучше ли сделать музыкальную паузу? Согласен, когда приезжают команды уровня «Челси» в Краснодар — это радость для болельщиков. Но все-таки, думаю — может, и ошибаюсь — надо пользоваться этой паузой, а не унывать», — цитирует Sport24 Есипова.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: https://sport24.ru/football/news-637133-eks-futbolist-sbornoy-rossii-dazhe-khorosho-chto-rossiyskiye-kluby-seychas-ne-igrayut-v-yevrokubkakh
Валерий Есипов
Футбол
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