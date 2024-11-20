ЭСК: Абросимов правильно засчитал гол ЦСКА в игре с «Крыльями Советов»

Судейство
Сегодня, 19:31
РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.
«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в эпизоде с взятием ворот самарцев на 84-й минуте матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 84-й минуте матча.
По мнению членов комиссии, Данил Круговой, забивший гол в ворота соперников, не нарушал правила в единоборстве за мяч с Романом Ежовым, так как с его стороны не было толчка или задержки соперника, он естественным образом двигался в направлении мяча, не отставляя ногу в сторону движения соперника, а падение защитника было обусловлено тем, что он споткнулся сам о ногу соперника, не рассчитав траекторию своего движения к мячу.
По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот команды «Крылья Советов» в данном игровом эпизоде.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)