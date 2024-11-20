ЭСК: Абросимов правильно засчитал гол ЦСКА в игре с «Крыльями Советов»

РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в эпизоде с взятием ворот самарцев на 84-й минуте матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 84-й минуте матча.

По мнению членов комиссии, Данил Круговой, забивший гол в ворота соперников, не нарушал правила в единоборстве за мяч с Романом Ежовым, так как с его стороны не было толчка или задержки соперника, он естественным образом двигался в направлении мяча, не отставляя ногу в сторону движения соперника, а падение защитника было обусловлено тем, что он споткнулся сам о ногу соперника, не рассчитав траекторию своего движения к мячу.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот команды «Крылья Советов» в данном игровом эпизоде.