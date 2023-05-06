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Судейство

Сегодня, 16:42

ЭСК: Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

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В четверг, 4 мая, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, информирует официальный сайт союза.

ЭСК поддержала решение арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 70-й минуте матча 24-го тура с «Краснодаром» (4:3), который обратился в комиссию с просьбой оценить работу судьи.

В ЭСК единогласно признали ненаказуемыми действия защитника красно-белых Томаша Тавареша, совершившего контакт с плечом игрока команды «Краснодар» Эдуарда Сперцяна, так как этот контакт не являлся очевидным препятствованием продвижению нападающего к мячу, который преувеличил последствия данного контакта, упав на газон неестественным образом.

В то же время комиссия отметила, что первоначальные действия Сперцяна против Тавареша в виде задержки за футболку являлись наказуемыми, так как нападающий получил преимущество в борьбе за позицию с соперником. В ЭСК подчеркнули, что Безбородову следовало своевременно остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Спартака».

Источник: https://rfs.ru/news/218061
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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