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Судейство

Сегодня, 19:07

ЭСК: Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

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РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 34-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяч с правой рукой Матео Кассьерры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука игрока обороны была отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь.

По этой причине комиссия единогласно считает, что ВАР должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

Источник: https://rfs.ru/news/221627
ФК Ахмат
ФК Зенит
Артем Чистяков
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