ЭСК: Цыганок правильно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Локомотивом»

Судейство
Сегодня, 19:25
РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.
«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Факела» в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).
Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота «Факела» после просмотра монитора на 87-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой Игоря Калинина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена в сторону, увеличивая площадь его тела, игрок сделал движение отставленной рукой в направлении полета мяча, контакт произошел в области, которая считается наказуемой частью руки.
По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в ситуацию и решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)