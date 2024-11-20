ЭСК: Цыганок правильно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Локомотивом»

РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Факела» в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота «Факела» после просмотра монитора на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой Игоря Калинина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена в сторону, увеличивая площадь его тела, игрок сделал движение отставленной рукой в направлении полета мяча, контакт произошел в области, которая считается наказуемой частью руки.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в ситуацию и решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.