ЭСК игнорирует «Зенит»? В среду комиссия рассмотрела момент со вторым предупреждением в другой лиге

Сегодня на сайте РФС опубликованы очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС), заседавшей 23 апреля. Одно из них, заключительное, касается решения судьи, не вынесшего второе предупреждение в матче 8-го тура второй лиги «А», «Динамо-2» (Москва) — «Муром». Обслуживал его Олег Снегирев.

ЭСК РФС рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования РФС и единогласно определила, что рефери ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-2» Даниила Черкасова

Решение комиссии не может не вызвать как минимум удивление, ведь совсем недавно, этой весной, она не рассмотрела обращение «Зенита», который после встречи 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) оспорил невынесение трех вторых предупреждений спартаковцам и правильность гола красно-белых.

В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

Милорад Мажич и три его коллеги по ЭСК не отреагировали на запрос о вторых желтых карточках, никак это не объяснив.

Распространялась информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с другими решениями комиссии в сезоне-2024/25 — о невынесении в октябре и декабре вторых предупреждений Сергеем Карасевым, Павлом Кукуяном и Василием Казарцевым. И достаточно прочитать сегодняшнюю новость на сайте РФС.

Никакой разницы между всеми этими моментами, включая тот, о котором объявлено сегодня, и мартовским обращением «Зенита» нет. Во всех идет речь о невынесении второго предупреждения.

Так почему во всех ситуациях давалась оценка и выносилось решение ЭСК, а в случае «Зенита» — нет? Внятного объяснения никто не дал.