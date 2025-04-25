Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 23:05

ЭСК игнорирует «Зенит»? В среду комиссия рассмотрела момент со вторым предупреждением в другой лиге

Александр Бобров
Шеф-редактор
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Сегодня на сайте РФС опубликованы очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС), заседавшей 23 апреля. Одно из них, заключительное, касается решения судьи, не вынесшего второе предупреждение в матче 8-го тура второй лиги «А», «Динамо-2» (Москва) — «Муром». Обслуживал его Олег Снегирев.

ЭСК РФС рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования РФС и единогласно определила, что рефери ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-2» Даниила Черкасова

Решение комиссии не может не вызвать как минимум удивление, ведь совсем недавно, этой весной, она не рассмотрела обращение «Зенита», который после встречи 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) оспорил невынесение трех вторых предупреждений спартаковцам и правильность гола красно-белых.

В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

Милорад Мажич и три его коллеги по ЭСК не отреагировали на запрос о вторых желтых карточках, никак это не объяснив.

Александр Медведев и&nbsp;Милорад Мажич.Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?

Распространялась информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с другими решениями комиссии в сезоне-2024/25 — о невынесении в октябре и декабре вторых предупреждений Сергеем Карасевым, Павлом Кукуяном и Василием Казарцевым. И достаточно прочитать сегодняшнюю новость на сайте РФС.

Никакой разницы между всеми этими моментами, включая тот, о котором объявлено сегодня, и мартовским обращением «Зенита» нет. Во всех идет речь о невынесении второго предупреждения.

Так почему во всех ситуациях давалась оценка и выносилось решение ЭСК, а в случае «Зенита» — нет? Внятного объяснения никто не дал.

1
ФК Зенит
Читайте также
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Финансист спрогнозировал будущий курс доллара
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя