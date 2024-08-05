ЭСК изучит спорные эпизоды матча «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о судействе в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) в 3-м туре РПЛ.

«Спорные эпизоды матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» будут изучены Экспертно-судейской комиссией при президенте РФС, куда входят ведущие независимые международные эксперты Равшан Ирматов, Нестор Питана и Джюнейт Чакыр, а также руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья допустил две ключевые ошибки