ЭСК: Карасев ошибочно не удалил игрока махачкалинского «Динамо» Пальцева в матче с «Ростовом»

ЭСК РФС рассмотрена обращение «Ростова» по итогам матча 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Комиссия указала на ошибки арбитра прошедшей встречи Сергея Карасева. В соответствии с решениями ЭСК, судья должен был удалить с поля игрока махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на 23-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что задержка рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» игрока атакующей команды «Ростов» № 7 Роналдо, находящегося на высокой скорости, повлияла на возможность нападающего продвигаться к мячу в направлении ворот соперника. Учитывая большую вероятность контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также, небольшое расстояние до ворот и направление движения нападающего, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар, так как задержка произошла за пределами штрафной площади, и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Ввиду наличия оснований для того, чтобы считать решение судьи очевидно ошибочным, ВАР должен был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору для оценки данного игрового эпизода», — сказано в сообщении ЭСК на официальном сайте РФС.

В следующем матче чемпионата России махачкалинцы примут одноклубников из Москвы 28 сентября, а «Ростов» на следующий день сыграет дома против «Акрона».