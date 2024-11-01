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Судейство

Сегодня, 19:31

ЭСК: Карасев верно не удалил Батракова в матче «Зенит» — «Локомотив»

Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЭСК при президенте РФС на заседании 30 октября рассмотрела обращение «Зенита» после матча 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1), информирует пресс-служба союза.

Питерцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с невынесением второго предупреждения игроку «Локомотива» Алексею Батракову.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков (справа) не&nbsp;был наказан за&nbsp;фол на&nbsp;игроке &laquo;Зенита&raquo; Густаво Мантуане. «Зенит» — «Локомотив»: Батраков сыграл грубо — почему Карасев его не удалил?

Решение комиссии: судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Батракова на 72-й минуте матча. Действия футболиста в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными.

Источник: РФС
Алексей Батраков
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Карасев (судья)

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