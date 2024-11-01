ЭСК: Карасев верно не удалил Батракова в матче «Зенит» — «Локомотив»

ЭСК при президенте РФС на заседании 30 октября рассмотрела обращение «Зенита» после матча 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1), информирует пресс-служба союза.

Питерцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с невынесением второго предупреждения игроку «Локомотива» Алексею Батракову.

Решение комиссии: судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Батракова на 72-й минуте матча. Действия футболиста в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными.