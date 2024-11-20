ЭСК: Карасев верно отменил гол «Краснодара» в матче с «Рубином»

Судейство
Сегодня, 19:11
РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с отменой взятия ворот «Рубина» на 87-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот после просмотра монитора.
Решение ЭСК мотивировано тем, что Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот, в опасной манере, выполнив подкат на высокой скорости в ноги соперника и совершив контакт средней интенсивности частью открытой стопы высоко поднятой ноги с голенью защитника, не думая о его безопасности.
По мнению всех членов комиссии, действия игрока «Краснодара» квалифицируются как опасное нападение, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться и пригласить судью к монитору и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот, назначить штрафной удар в пользу «Рубина» и вынести предупреждение игроку «Краснодара» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)