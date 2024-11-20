ЭСК: Карасев верно отменил гол «Краснодара» в матче с «Рубином»

РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с отменой взятия ворот «Рубина» на 87-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот после просмотра монитора.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот, в опасной манере, выполнив подкат на высокой скорости в ноги соперника и совершив контакт средней интенсивности частью открытой стопы высоко поднятой ноги с голенью защитника, не думая о его безопасности.

По мнению всех членов комиссии, действия игрока «Краснодара» квалифицируются как опасное нападение, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться и пригласить судью к монитору и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот, назначить штрафной удар в пользу «Рубина» и вынести предупреждение игроку «Краснодара» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.