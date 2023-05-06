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Судейство

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ЭСК: Левников ошибочно назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Торпедо»

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В четверг, 4 мая, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, информирует официальный сайт союза.

В ЭСК назвали ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Химок» на 45-й минуте матча 24-го тура с «Торпедо» (4:2).

В то же время комиссия поддержала следующие решения:

— судья Евгений Турбин правильно не засчитал взятие ворот команды «Оренбург» на 13-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0);

— судья Артема Чистяков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Сочи» на 89-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Торпедо» (3:1);

— судья Рафаэль Шафеев правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Факел» Хызыра Аппаева на 70-й минуте игры 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Подробнее о решениях ЭСК можно прочитать на сайте РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/218061
РПЛ
Артем Чистяков
Евгений Турбин
Кирилл Левников
Рафаэль Шафеев
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