ЭСК: Левников правильно удалил защитника «Краснодара» Литвинова в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) приняла решение, что арбитр Кирилл Левников правильно удалил защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды ЦСКА Саши Зделара, большинство членов комиссии квалифицируют как серьезное нарушение правил игры, так как действия игрока «Краснодара» угрожали безопасности соперника, учитывая его высокую скорость вступления в единоборство за мяч, использование чрезмерной силы в высоком контакте открытыми шипами в область голени ноги соперника», — говорится в заявлении РФС.

Также ЭСК РФС вынесла вердикт по трем решениям арбитра Яна Бобровского, принятым им в матче 29-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Оренбург» (1:3). Как и сообщал «СЭ», ЭСК поддержала все решения главного судьи.