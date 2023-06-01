Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:20

ЭСК: Левников правильно удалил защитника «Краснодара» Литвинова в матче с ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) приняла решение, что арбитр Кирилл Левников правильно удалил защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды ЦСКА Саши Зделара, большинство членов комиссии квалифицируют как серьезное нарушение правил игры, так как действия игрока «Краснодара» угрожали безопасности соперника, учитывая его высокую скорость вступления в единоборство за мяч, использование чрезмерной силы в высоком контакте открытыми шипами в область голени ноги соперника», — говорится в заявлении РФС.

Также ЭСК РФС вынесла вердикт по трем решениям арбитра Яна Бобровского, принятым им в матче 29-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Оренбург» (1:3). Как и сообщал «СЭ», ЭСК поддержала все решения главного судьи.

Источник: РФС
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово. Серб заставляет Запад закипать
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Экс-нападающий «Спартака» Кротов не считает матчи с красно-белыми принципиальными
«Торпедо» — «Оренбург»: ЭСК поддержала три решения судьи. Самсонов удален правильно
Семак объяснил, почему заменил Адамова в перерыве матча с «Сочи»
Защитник «Пари НН» Александров: «Не удивлен, что Юран ни разу не проигрывал «Спартаку». Он умеет мотивировать»
Защитник «Пари НН» Александров остался недоволен ничьей со «Спартаком»: «Хотелось побеждать»
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением Литвинова в матче с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Торпедо» Жажа рассказал о своем будущем

Игрок «Торпедо» Кухарчук: «Итог сезона для команды — неудовлетворительно, но при Клотете все поменялось»