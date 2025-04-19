Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:32

ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

Сегодня опубликованы очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС). В их число вошел ответ на обращение «Зенита», который оспорил неназначение пенальти в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

Вердикт судейской бригады назван верным. Но при этом среди видеоповторов не показан тот, на котором виден фол Александра Черникова. Вместо этого приведены те, на которых картина выглядит иной.

Напомним, что на 48-й минуте того матча судья Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади «быков» Черников коленом левой ноги врезался в правую ногу Андрея Мостового, пытавшегося обработать мяч, и сбил его. Это четко видно на том повторе, что дан камерой из-за ворот. Но он не вошел в опубликованный видеоклип.

Арбитр продолжил игру, а видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Галимов в его действия не вмешались, хотя основания для этого у них возникли.

Члены ЭСК единогласно решили, что Черников не нарушил правила в единоборстве с Мостовым. «Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в сообщении на сайте РФС.

13
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Корнеев — о победе «Зенита»: «Краснодар» просто забыл выйти на поле»
Канчельскис — о «Спартаке»: «Как я и говорил, будет бороться за третью-четвертую строчки, это его место»
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя