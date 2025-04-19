ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?

Сегодня опубликованы очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС). В их число вошел ответ на обращение «Зенита», который оспорил неназначение пенальти в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

Вердикт судейской бригады назван верным. Но при этом среди видеоповторов не показан тот, на котором виден фол Александра Черникова. Вместо этого приведены те, на которых картина выглядит иной.

Напомним, что на 48-й минуте того матча судья Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади «быков» Черников коленом левой ноги врезался в правую ногу Андрея Мостового, пытавшегося обработать мяч, и сбил его. Это четко видно на том повторе, что дан камерой из-за ворот. Но он не вошел в опубликованный видеоклип.

Арбитр продолжил игру, а видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Галимов в его действия не вмешались, хотя основания для этого у них возникли.

Члены ЭСК единогласно решили, что Черников не нарушил правила в единоборстве с Мостовым. «Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в сообщении на сайте РФС.