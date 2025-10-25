ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила действия главного арбитра Ивана Абросимова в матче «Локомотив» — ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.

Комиссия единогласно не удовлетворила обращение армейцев, которые просили рассмотреть момент с не назначением пенальти в ворота «Локомотива» на 32-й минуте.

По мнению ЭСК, контакт мяча с рукой защитника железнодорожников Сесара Монтеса не являются наказуемыми.

«В первой ситуации мяч двигался с короткого расстояния после игры в него игроком ЦСКА Игорем Дивеевым и был неожиданным для защитника. Монтес пытался убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. Часть руки, в которую попал мяч, находилась близко к телу в нормальном положении.

Во второй ситуации Монтес осознанно сыграл в мяч, выбивая его из штрафной площади, после чего мяч рикошетом от ноги Дивеева с короткого расстояния попал в руку Монтеса. Монтес не совершал умышленного движения рукой к мячу, а положение его руки было нормальным для данного игрового действия и не является наказуемым», — сказано в решении комиссии.

Также ЭСК вынесла решение по матчу 12-го тура «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар» (0:2). Комиссия пришла к выводу, что судья Антон Фролов на 80-й минуте правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны форварда «быков» Джованни Гонсалеса против игрока «Динамо» Джавада Хоссейннеджада в атакующей фазе перед взятием ворот махачкалинцев.

«Гонсалес не нарушает правила в единоборстве за мяч. Рука Гонсалеса находилась на теле соперника без какого-либо воздействия на него — не было дополнительного движения руками в сторону защитника, который сам потерял равновесие в этом единоборстве», — говорится в решении.