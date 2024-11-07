Сегодня, 15:58
Экспертно-судейская комиссия РФС назвала правильным решение арбитра Алексея Сухого удалить хавбека «Спартака» Руслана Литвинова в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.
«Мы начали обсуждение с заявления «Спаратка» об отмене красной карточки Руслана Литвинова. Мы отправили все документы в ЭСК РФС.
ЭСК РФС сделал следующее решение: «Судья Сухой правильно удалили Литвинова. Игрок совершил провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим агрессивным толчков этой же рукой в лицо игрока ЦСКА Роши».
Мы сегодня получили данное заключение сегодня. КДК РФС отказал «Спартаку» в заявление по отмене красной карточки Литвинову», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и Литвинов.
«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.