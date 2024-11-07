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Сегодня, 15:58

ЭСК поддержала решение арбитра Сухого удалить Литвинова в матче ЦСКА — «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия РФС назвала правильным решение арбитра Алексея Сухого удалить хавбека «Спартака» Руслана Литвинова в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Мы начали обсуждение с заявления «Спаратка» об отмене красной карточки Руслана Литвинова. Мы отправили все документы в ЭСК РФС.

ЭСК РФС сделал следующее решение: «Судья Сухой правильно удалили Литвинова. Игрок совершил провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим агрессивным толчков этой же рукой в лицо игрока ЦСКА Роши».

Мы сегодня получили данное заключение сегодня. КДК РФС отказал «Спартаку» в заявление по отмене красной карточки Литвинову», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и Литвинов.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Руслан Литвинов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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