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Сегодня, 14:28

ЭСК поддержала решение Казарцева об отмене пенальти в ворота «Краснодара»

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) встала на сторону главного арбитра Василия Казарцева в матче 8-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» (2:0).

После завершения встречи главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился в ЭСК РФС, попросив объяснить решение судьи отменить пенальти в ворота «быков» на 12-й минуте игры. Также желто-синие включили в повестку дня эпизод с незасчитанным голом в первом тайме.

По мнению ЭСК, в ситуации с голом было установлено, что игрок «Ростова» Илья Вахания толкнул в спину игрока «Краснодара», что повлияло на решение Казарцева отменить взятие ворот. В ситуации с пенальти бригада ВАР оправданно вмешалась в момент, чтобы указать на изначальное решение арбитра, которое оказалось ошибочным.

После 8 туров «Ростов» располагается на 7-м месте в таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Краснодар» идет на 2-й строчке, имея в активе 18 баллов.

Источник: Официальный сайт РФС.
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