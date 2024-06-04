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Судейство

Сегодня, 20:30

ЭСК поддержала решение судьи не удалять Итало в матче ЦСКА — «Урал»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение арбитра Яна Бобровского не удалять защитника «Урала» Фернандо Итало в матче с ЦСКА (0:2) в 30-м туре РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды «ЦСКА» №?11 Тамерлана Мусаева, по мнению всех членов комиссии, не являлось очевидным лишением соперника явной возможности забить гол, ввиду того, что мяч двигался в зону, которую двигался партнер игрока обороны №?2 Сильвие Бегич, который потенциально мог вступить в единоборство за мяч с нападающим «ЦСКА», если бы против него не были нарушены правила игры.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Урала» за срыв перспективной атаки в данном пограничном эпизоде. По этой же причине ВАР не имел достаточных оснований для вмешательства и приглашения судьи к монитору», — говорится в тексте, опубликованном на сайте РФС.

 

28 мая ЦСКА попросили разобрать эпизод на 44-й минуте встречи, а именно неудаление Итало «за лишение явной возможности забить гол».

ЦСКА по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.  «Урал» вылетел в первую лигу после поражения от «Акрона» по сумме двух стыковых матчей со счетом 2:3. Команда из Екатеринбурга покинула РПЛ впервые с сезона-2013/14.

Источник: РФС
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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