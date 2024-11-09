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Судейство

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ЭСК поддержала решение Сухого удалить Литвинова в матче ЦСКА — «Спартак»

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В субботу, 9 ноября, РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 6 ноября.

«Спартак» и контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с удалением Руслана Литвинова на 61-й минуте матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

Решение: судья правильно удалил с поля Литвинова. Действия футболиста красно-белых, по мнению всех членов комиссии, должны наказываться вынесением красной карточки.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, и решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

Источник: РФС
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой

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