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Судейство

3 апреля, 13:12

ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»

Сергей Ярошенко
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ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Химки» — «Пари НН» (2:0).

Комиссия признала верным решение главного арбитра встречи Евгения Кукуляка.

На 18-й минуте он назначил пенальти в ворота «Пари НН», после того как мяч попал в руку хавбека Мамаду Майга в штрафной нижегородского клуба.

«Данный игрок не играл осознанно в мяч при попытке заблокировать удар в направлении ворот, рука защитника в момент рикошета мяча от его ноги была поднята вверх, неестественно увеличивая площадь своего тела. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — сказано в заявлении ЭСК.

После 22 матчей «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таюлице с 19 очками. «Химки» располагаются на 10-м месте с 23 очками.

Источник: ЭСК РФС
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