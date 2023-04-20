ЭСК признала верным удаление Клотета в матче «Торпедо» — «Спартак»

Во вторник, 18 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором установлено, что судья правильно удалил со скамейки запасных главного тренера «Торпедо» Клотета Жозепа на 45+2-й минуте матча.

«По мнению всех членов комиссии, у судьи были веские основания квалифицировать характер жестов со стороны главного тренера «Торпедо» как оскорбительный, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить его со скамейки запасных с показом красной карточки», — говорится в сообщении.