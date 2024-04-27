ЭСК рассмотрит три эпизода из обращения «Спартака» после матча с ЦСКА

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0), об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникации РФС.

Клуб попросил рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой нападающего Федора Чалова на 25-й минуте, а также не удаление защитника ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте. Также ЭСК оценит эпизод с желтой карточкой защитника Алексиса Дуарте на 45-й минуте.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА. Армейцы не обращались в ЭСК.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.