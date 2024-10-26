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Судейство

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ЭСК РФС: Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Факелом»

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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС на заседании 23 октября рассмотрела два решения арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ «Ахмат» — «Факел» (2:3), информирует пресс-служба союза.

Воронежский клуб и департамент судейства и инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу Безбородова в эпизодах на 50-й минуте матча и на 75-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 50-й минуте матча. Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока «Ахмата» Надера Гандри против атакующего игрока «Факел» Алексея Каштанова.

2. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 75-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой со стороны игрока обороняющейся «Ахмат» Антона Швеца с телом атакующего игрока «Факела» Владимира Ильина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым.

Источник: РФС
РФС
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов

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