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Судейство

Сегодня, 14:32

Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» в матче с «Оренбургом»

Виктория Кравченко
Игроки «Локомотива» и «Оренбурга».
Фото ФК «Локомотив»
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На заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС было решено, что судья Василий Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

«Должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив», находящемуся в офсайдной позиции», — говорится в заявлении РФС.

«Оренбург» идет на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Локомотив» поднялся на 10-е место, набрав 28 очков.

Источник: https://rfs.ru/news/217957
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Василий Казарцев
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