ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила действия главного арбитра Павла Кукуяна в матче «Спартак» — «Ростов» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

Комиссия единогласно приняла решение, что Кукуян верно удалил с поля защитника красно-белых Александера Джику на 26-й минуте игры.

«Джику задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу. Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнеров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол», — говорится в решении ЭСК.

«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.