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Судейство

Сегодня, 16:59

ЭСК РФС не оценила бездействие ВАР в матче «Спартак» — «Пари НН». Что следовало сделать после гола Угальде?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Гол Манфреда Угальде («Спартак») в матче с «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня на сайте РФС опубликованы решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), касающиеся работы бригады арбитров на матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (3:0). Странным образом упущена одна важная деталь — не сказано ни слова о бездействии видеоассистентов.

Нижегородцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи Евгения Кукуляка в эпизоде на 62-й минуте, когда был забит второй гол «Спартака».

По мнению ЭСК, рефери ошибочно засчитал взятие ворот. Потому что спартаковец Кристофер Мартинс, «находившийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч».

«Комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение «вне игры», а судье — отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу оборонявшейся команды «Пари НН» за положение «вне игры» у игрока «Спартака», — говорится в заметке на сайте РФС.

Но не написано ни слова о действиях ВАР и АВАР. Точнее о бездействии. Что должны были делать видеоарбитр Артем Любимов и его помощник Ян Бобровский в том моменте? Почему они не вмешались? Почему отсутствует оценка их работы?

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