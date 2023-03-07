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Судейство

Сегодня, 11:15

ЭСК РФС оценит работу арбитра Мешкова в матче «Спартак» — «Урал»

Артем Бухаев
Корреспондент
Виталий Мешков
Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказался о решении «Спартака» не обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча против «Урала» (2:2).

По итогам встречи генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил «РБ Спорт», что клуб не планирует обращаться в ЭСК РФС.

«Мы проводили лекцию для клубов, где четко объяснили, что комиссия и так оценивает работу арбитров. Прошло 12 матчей в Кубке России — поступила жалоба только от «Локомотива» на судейство Сергея Иванова. Это не значит, что остальные 11 матчей мы оставим без внимания и без оценки работы арбитров. Будет проводиться работа со всеми судьями по части позитивных и негативных моментов, которые влияют на их дальнейшие назначения», — сказал Каманцев «СЭ».

После матча 18-го тура «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Полное интервью с Павлом Каманцевым читайте на сайте «СЭ»

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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Павел Каманцев
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