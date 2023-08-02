ЭСК РФС поддержал все решения Кукуляка в матче «Зенит» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала все решения главного арбитра матча 2-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (1:1) Евгения Кукуляка.

Комиссия согласилась с решением судьи не удалять полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна на 49-й минуте встречи за фол на Густаво Мантуане, поскольку игрок ростовчан не совершал акцентированного удара головой. В ЭСК посчитали верным вынесение Кукуляком предупреждений за неспортивное поведение обоим футболистам.

Также комиссия согласилась с тем, что Кукуляк не стал показывать красную карточку полузащитнику «Ростова» Алексею Миронову на 63-й минуте игры. Большинство членов ЭСК посчитали действия Миронова в единоборстве с хавбеком «Зенита» Клаудиньо безрассудными, так как наступ на ногу соперника со стороны игрока ростовчан при попытке сыграть в мяч был совершен с умеренным усилием средней интерсивности, однако игрок не думал о безопасности соперника. В связи с отсутствием очевидного применения чрезмерной силы со стороны Миронова большинство членов комиссии согласилось с тем, что хавбек заслужил предупреждение за безрассудное поведение в этом эпизоде.

Помимо этого, в ЭСК поддержали решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте. По мнению комиссии, в действиях защитника ростовчан Евгения Чернова, упавшего на газон и оказавшегося на пути форварда «Зенита» Матео Кассьерры, не усматривается нарушение правил, так как Чернов не пытался вступить в единоборство за мяч, споткнувшись о ногу своего партнера по команде. Столкновение было неизбежным и носило случайный характер.