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Судейство

Сегодня, 16:45

ЭСК РФС поддержала два решения Сергея Иванова в матче ЦСКА и «Динамо» Махачкала

Владислав Маслов
Корреспондент
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ЭСК РФС признала верными два решения арбитра Сергея Иванова в матче 12-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА (0:1).

Заседание комиссии прошло 23 октября. «Динамо» обратилось в ЭСК с просьбой оценить работу Иванова в эпизодах с пропущенным голом в свои ворота на 56-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 61-й минуте матча.

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Динамо» на 56-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия атакующего игрока команды «ЦСКА» №11 Тамерлана Мусаева, совершившего контакт при движении к мячу с игроком обороняющейся команды «Динамо» №4 Идаром Шумаховым, наказуемыми, так как нападающий, двигавшийся на высокой скорости, был полностью сфокусирован на мяче и столкнулся с соперником в обычном футбольном контакте.

Также судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 61-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды «Динамо» Ян Джапо нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды ЦСКА Келлвеном на выходе из штрафной площади», — говорится в релизе на официальном сайте РФС.

Сообщается, что также на заседании были рассмотрены обращения футбольных клубов «Факел», «Алания», «Шинник», «Урал», «Сокол» и «Чертаново».

Источник: РФС
РФС
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)

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