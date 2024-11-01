Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:41

ЭСК РФС поддержала решение Левникова удалить с поля Сенхаджи в матче ЦСКА — «Факел»

Алина Савинова
Telegram Дзен

ЭСК РФС рассмотрела обращения «Факела» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с удалением защитника воронежской команды Мохаммеда Сенхаджи в матче 13-го тура РПЛ (0:0).

Комиссия пришла к выводу, что судья правильно удалил Сенхаджи во втором тайме. На 66-й минуте игры защитник задержал форварда армейцев Сауля Гуарирапу.

«По мнению всех членов комиссии, в момент нарушения правил, а именно первоначального воздействия, нападающий имеет явную возможность забить гол. Игрок ЦСКА мог выходить один на один с вратарем соперника, так как мяч находился под его контролем, направление движения атакующего игрока и мяча было по центру к воротам, расстояние до ворот было небольшим, а позиция партнеров защитника не позволяла в этот момент вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры», — говорится в заявлении комиссии.

После 13 туров РПЛ ЦСКА с 24 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. У «Факела» 11 баллов и 14-я позиция.

Источник: https://rfs.ru/news/221480
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Роскачество обнаружило клещей в пуховых подушках 12 брендов
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Лавров удивился поставкам турецких вооружений на Украину
Исполнительный директор от России в МВФ указал на его запредельную политизацию
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» Москва — «Ростов»: видео голов матча РПЛ
Московское «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
РФС удовлетворил жалобу «Зенита» и сократил штраф Клаудиньо за мат после матча с «Химками»
«Горлукович отнес 600 долларов Романцеву: «Я денег не заслужил!» Вспомнишь этих спартаковцев, игравших в дерби?
Сегодня
Вчера
Неделя