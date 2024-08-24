ЭСК РФС поддержала все решения арбитра Иванова в матче «Спартак» — «Факел»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Факела» по итогам матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3), сообщает пресс-служба РФС.

Воронежский клуб просил разобрать момент с засчитанным на 9-й минуте голом защитника «Спартака» Срджана Бабича, а также назначенным в ворота «Факела» пенальти на 58-й минуте встречи.

Комиссия пришла к выводу, что арбитр Сергей Иванов правильно засчитал взятие ворот воронежцев на 9-й минуте игры.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела факта очевидного нарушения правил со стороны игрока атакующей команды «Спартак-Москва» №6 Срджана Бабича в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Факел» №47 Сергеем Божиным, так как внимание атакующего игрока было полностью сконцентрировано на возможности сыграть в мяч, в который он сыграл в честной манере. А вот внимание защитника было сконцентрировано только на том, чтобы задержать соперника и не дать ему сыграть в мяч», — говорится в заявлении.

Также комиссия единогласно поддержала решение судьи назначить пенальти в ворота «Факел» на 58-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Факел» №72 Мохаммед Сенхаджи в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №9 Манфредом Угальде в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являются наказуемыми, так как он совершил фол по неосторожности, зацепив ногу соперника, не дав ему возможности контролировать мяч», — отмечается в заявлении.

После шести туров РПЛ воронежская команда занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 4 очка. «Спартак» (11) идет на четвертой строчке.