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Сегодня, 20:06

ЭСК РФС поддержала все решения арбитра Кукуяна в матче «Урал» — «Ростов»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержала все решения арбитра Павла Кукуяна в матче 24-го тура между «Уралом» и «Ростовом» (1:3).

Решения комиссии:

1. Судья правильно зафиксировал нарушение правил перед взятием ворот команды «Ростов» на 27-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч в атакующей фазе команды «Урал», предшествующей взятию ворот соперника, между игроком этой команды №10 Эриком Бикфалви и игроком обороняющейся команды «Ростов» №15 Данилом Глебовым нападающий неестественно выставил руку в сторону, тем самым помешав продвижению защитника к мячу.

По причине отсутствия ракурсов, подтверждающих очевидную ошибку судьи, большинство членов комиссии поддерживает его решение зафиксировать нарушение правил со стороны атакующего игрока «Урала» перед взятием ворот команды «Ростов».

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Ростов» на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в атакующей фазе команды «Урал», предшествующей взятию ворот соперника, контакт мяча с рукой игрока этой команды №20 Рая Влута, по мнению всех членов комиссии, являлся наказуемым, так как рука находилась в неестественном положении на уровне плеча, увеличивая его площадь, при этом наблюдалось незначительное движение руки к мячу, что дало возможность игроку «Урала» сохранить мяч под своим контролем.

В связи с этим, комиссия считает, что ВАР правильно вмешался, проверяя атакующую фазу команды «Урал», и взятие ворот было правильно отменено.

3. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Урал» на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией установлен факт того, что мяч после удара по воротам игроком команды «Ростов» №27 Николаем Комличенко полностью пересек линию ворот, и игрок обороняющейся команды «Урал» №22 Мингиян Бивеев выбил его уже из-за линии ворот. В связи с этим, комиссия единогласно поддерживает решение судьи зачитать взятие ворот в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ростов» на 90+2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Ростов» №30 Сергей Песьяков в единоборстве за верховой мяч с игроком атакующей команды «Урал» №10 Эриком Бикфалви сыграл в мяч, после чего совершил контакт по инерции с соперником, который комиссия единогласно считает ненаказуемым по причине отсутствия безрассудства в действиях вратаря «Ростова».

«Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице с 25 очками. «Ростов» занимает второе место (49 очков).

Источник: РФС
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