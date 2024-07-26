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Сегодня, 14:38

ЭСК РФС поддержала все решения судьи Егорова в матче «Химки» — «Динамо» Махачкала

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ЭСК РФС поддержала все решения главного судьи Егора Егорова, принятые в матче 1-го тура РПЛ между «Химками» и махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил пенальти после вмешательства ВАР в ворота команды «Динамо» на 19-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» №17 Антон Крачковский, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды «Химки» №11 Резиуаном Мирзовым в собственной штрафной площади, совершил подножку сопернику, который обыграл своего оппонента и продолжал контролировать мяч. Действия защитника комиссия квалифицирует как фол по неосторожности, повлиявший на возможность нападающего продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти после просмотра эпизода на мониторе.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Химки» после вмешательства ВАР на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Динамо» №34 Максим Храмцов коснулся мяча рукой в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Химки» №4 Олегом Исаенко, после чего он же забивает гол в ворота соперников. Согласно правилам игры, гол не должен быть засчитан, если он забит незамедлительно после контакта мяча с рукой этого же игрока, даже случайного и ненаказуемого. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот команды «Химки» в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.

Во втором туре чемпионата России «Химки» примут «Спартак» 28 июля, а бело-голубые в этот же день отправятся в гости к «Краснодару».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
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