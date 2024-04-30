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Сегодня, 19:50

ЭСК РФС посчитала правильным решение Цыганка назначить пенальти в ворота «Локомотива» после фола Ньямси

Алина Савинова
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Пари НН» и «Локомотива» по итогам матча 21-го тура РПЛ (2:3).

Железнодорожники обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара на 32-й минуте матча после фола защитника команды Жерзино Ньямси. ЭСК РФС пришла к выводу, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Локомотива».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» №5 Жерзино Ньямси в единоборстве с игроком атакующей команды «Пари НН» №23 Николозом Кутателадзе в собственной штрафной площади, выставив ногу в сторону движения нападающего, совершил контакт с ногой соперника, повлиявший на его возможность продвижения к мячу, в следствии которого, нападающий естественным образом упал на газон», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

«Пари НН» обратился в комиссию с просьбой рассмотреть два эпизода: назначение 11-метрового штрафного удара на 87-й минуте встречи и неназначение пенальти в ворота «Локомотива» на 90+8-й минуте матча.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» после вмешательства ВАР и просмотра эпизода на мониторе на 87-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №27 Дмитрий Живоглядов при движении к мячу совершил наступ открытой стопой на ногу игрока «Локомотива», который пытается продолжить движение к мячу в штрафной площади. Живогляжов не думает о безопасности соперника», — сообщается на официальном сайте РФС.

Также ЭСК решила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» на 90+8-й минуте. По мнению всех членов комиссии, незначительная задержка со стороны защитника железнодорожников Марио Митая за майку атакующего игрока «Пари НН» Максима Шнапцева в собственной штрафной площади не является наказуемой, так как «не повлияла на возможность нападающего продвижения к мячу, который, почувствовав контакт, преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом».

Источник: https://rfs.ru/news/220312
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