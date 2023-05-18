ЭСК РФС признала ошибкой судьи Кукуляка удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками»

РФС опубликовал решения Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по матчу 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (1:1). Красно-белые обратились в ЭСК по пяти эпизодам игры, заседание прошло во вторник, 16 мая.

ЭСК назвал ошибочным решение главного судьи Евгения Кукуляка о вынесении второго предупреждения и соответственно удалении с поля полузащитника красно-белых Даниила Денисова на 45+1-й минуте. Члены комиссии не нашли критериев безрассудного нарушения правил со стороны Денисова против полузащитника «Химок» Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч. В ЭСК считают, что судья среагировал на поведение игрока химчан, симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве. Комиссия единогласно решила, что Кукуляку следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции.

При этом ЭСК РФС решила, что Кукуляк правильно не удалил с поля полузащитника химчан Аяза Гулиева за фол на Томаше Тавареше на 51-й минуте и верно не назначил пенальти в ворота «Химок» на 53-й минуте после единоборства Петара Голубовича с Кейта Бальде.

Кроме того, ЭСК РФС посчитала правильным, что судья не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 66-й минуте после единоборства Льва Скворцова с Александром Соболевым и верно не удалил защитника химчан Стефана Мелентиевича за нарушение на Данииле Хлусевиче на 90+5-й минуте.

Матч «Химки» — «Спартак» прошел на стадионе «Арена Химки» в субботу, 13 мая. После 27 туров РПЛ красно-белые с 50 очками занимают 4-е место, а химчане с 18 очками идут на 15-м.