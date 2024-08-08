Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 13:16

ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Главный арбитр матча «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» Ян Бобровский (справа).
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)
Telegram Дзен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» (0:1) Яна Бобровского назначить пенальти в ворота махачкалинцев на 78-й минуте встречи.

Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны защитника «Динамо» Джемала Табидзе на нападающем нижегородцев Зе Турбо. По мнению ЭСК, оба игрока боролись за мяч, незначительный физический контакт между футболистами не является наказуемым.

«Учитывая высокий уровень допустимых единоборств, применяемый судьей в матче, и последовательности его решений, комиссия единогласно считает, что ВАР ошибочно вмешивался в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору ввиду отсутствия на это очевидных оснований, а судье следовало оставить свое первоначальное решение продолжить игру после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте РФС.

Помимо этого, ЭСК РФС поддержал решения Яна Бобровского не назначать пенальти в ворота «Пари НН» на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах встречи.

Источник: РФС
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
19
16
Читайте также
Американец Куинси Холл взял золото в беге на 400 метров
Модель OnlyFans Алиша Ньюман завоевала бронзу на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Российские игроки не прогрессируют в «Зените»? Глушенков развенчивает этот миф
Шалимов: «Чтобы сдержать такой «Зенит», нужно использовать модель «Аталанты»
Гаджиев — о временном отстранении арбитров: «За месяц — полтора они судить толком не научатся»
Газизов — об отстранении арбитров матча «Динамо» — «Пари НН»: «Мы рады, что нас услышали. Пусть разбираются компетентные органы»
Каманцев — о матче «Динамо» — «Пари НН»: «Качество судейства не устроило. Арбитр и ВАР не будут получать назначения в ближайшее время»
Почему у Глушенкова не получилось в «Спартаке». Сразу три тренера не нашли ему место
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Агент Медины заявил, что «Спартак» не планирует расставаться с футболистом