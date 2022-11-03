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Судейство

Сегодня, 10:55

ЭСК РФС признала правильным решение не назначать пенальти в ворота «Локо» в матче с ЦСКА

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Артема Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» на 48-й минуте матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» Станислава Магкеева со спиной игрока ЦСКА Матвея Лукина, по мнению всех членов комиссии, не являлся основанием для назначения пенальти, так как контакт произошел в тот момент, когда ноги нападающего находились на газоне, со стороны защитника не было акцентированного толчка в спину, а игрок ЦСКА явно преувеличил последствия этого контакта», — говорится на сайте РФС.

Также ЭСК посчитала правильным решение арбитра отменить гол хавбека ЦСКА Егора Ушакова на 89-й минуте встречи с железнодорожниками.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что при проверке атакующей фазы перед взятием ворот было зафиксировано нарушение правил со стороны полузащитника ЦСКА Ушакова против игрока команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, выраженное в неправильном использовании рук, при котором игрок ЦСКА сделал неестественное движение руки в направлении соперника, совершив безрассудный контакт с его лицом», — написано на сайте РФС.

Матч «Локомотив» — ЦСКА прошел 29 октября, в субботу, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол в игре забил хавбек красно-синих Хесус Медина на 22-й минуте встречи.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 29 баллами. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 12 очками.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
ЦСКА
Источник: https://rfs.ru/news/216994
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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