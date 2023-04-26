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Судейство

Сегодня, 20:04

ЭСК РФС признала три ошибки судьи Галимова в матче «Пари НН» — «Крылья» не в пользу самарцев

Мария Гусева
Роман Галимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия РФС назвала ошибкой решение арбитра Романа Галимова назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 34-й минуте матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой с мячом игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» Николая Рассказова в собственной штрафной площади в единоборстве за мяч с игроком команды «Пари НН» Артемом Соколовым, по мнению большинства членов комиссии, был спровоцирован действиями игрока «Пари НН», который толкал соперника в область лопатки и плеча, и движение руки защитника к мячу являлось следствием этого толчка, и в этом движении не было умысла со стороны защитника», — сказано в объяснении решения на сайте РФС.

Также судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 42-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» Никита Каккоев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Крылья Советов» Владимиром Писарским в собственной штрафной площади совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности. В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде. В свою очередь, комиссия отмечает, что в распоряжении судей на ВАР не было ракурса, на основании которого комиссией было принято данное решение, а остальные ракурсы, просматриваемые судьями ВАР, не позволяли определить очевидную ошибку судьи, в связи с чем ими не был инициирован поход судьи к монитору», — говорится в заявлении.

Также Галимов ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и соответственно не удалил с поля игрока команды «Пари НН» Виктора Александрова на 70-й минуте матча.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 58-й минуте встречи, а также правильно не вынес второе предупреждение в матче и соответственно не удалил с поля игрока команды «Пари НН» Виктора Александрова на 77-й минуте.

Источник: https://rfs.ru/news/217988
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Роман Галимов
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