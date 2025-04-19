ЭСК РФС признала верным решение Кукуяна не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Зенита» по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

На 48-й минуте игры арбитр Павел Кукуян не назначил 11-метровый за фол полузащитника «быков» Александра Черникова на футболисте сине-бело-голубых Андрее Мостовом.

«Решение комиссии: правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар». Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком «Зенита» Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (50 баллов) занимает второе место.