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Сегодня, 15:21

ЭСК РФС рассмотри три эпизода по итогам матча «Факел» — «Химки»

Константин Белов
Корреспондент
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«Факел» попросил ЭСК РФС рассмотреть три эпизода по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Химок» (1:1), об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Воронежцы попросили рассмотреть эпизод с голом химчан на 4?й минуте встречи на наличие офсайда.

Также «Факел» попросил рассмотреть неназначение пенальти в ворота подмосковной команды на 75?й минуте игры за фол защитника Александра Филина на нападающем Алексее Каштанове. Помимо этого, воронежцы попросили рассмотреть отмену своего гола на 84-й минуте, когда форвард «Химок» Антон Заболотный срезал мяч в собственные ворота.

«Факел» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25. «Химки» также набрали 12 очков, но идут на 13-й строчке, опережая воронежцев по дополнительным показателям.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки

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