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Судейство

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ЭСК РФС рассмотрит два эпизода матча «Зенит» — «Спартак»

Алина Савинова
7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Малком и Томаш Тавареш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС на ближайшем заседании рассмотрит два эпизода по матчу 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:2).

Отмечается, что заседание пройдет 11 мая.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два момента из матча против «Зенита». Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака», — приводит ТАСС слова представителей службы коммуникаций РФС.

Павел Кукуян и&nbsp;эпизоды матчей РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

После этого матча «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

«Спартак» на данный момент занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/17714713
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