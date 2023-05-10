ЭСК РФС рассмотрит два эпизода матча «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС на ближайшем заседании рассмотрит два эпизода по матчу 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:2).

Отмечается, что заседание пройдет 11 мая.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два момента из матча против «Зенита». Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака», — приводит ТАСС слова представителей службы коммуникаций РФС.

После этого матча «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

«Спартак» на данный момент занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков.