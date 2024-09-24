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Сегодня, 11:00

ЭСК РФС рассмотрит эпизод со второй карточкой нападающего «Динамо» Маухуба

Константин Белов
Корреспондент
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ЭСК РФС рассмотрит жалобу «Динамо» на вторую желтую карточку Эль-Мехди Маухуба, полученную в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) на 74-й минуте. Об этом «СЭ» сообщили в службе-коммуникаций РФС.

Маухуб начал игру на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме. Уже спустя четыре минуты после появления на поле он получил первую желтую карточку, а еще через три минуты Иванов удалил нападающего.

По итогам девяти туров «Динамо» с 17 очками занимает четвертое место в чемпионате России. «Спартак» (16) идет пятым в турнирной таблице.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Эль-Мехди Маухуб

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