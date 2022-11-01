ЭСК РФС рассмотрит обращение ЦСКА по двум эпизодам матча против «Локомотива»

ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0), сообщает Sport24 со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Красно-синие попросили дать оценку двум эпизодам: неназначенному пенальти в ворота железнодорожников на 48-й минуте и отмененному на 89-й минуте голу полузащитника армейцев Егора Ушакова.

Главным арбитром матча был Артем Любимов.

ЦСКА после 15 туров сезона-2022/23 в РПЛ занимает третье место с 29 очками. «Локомотив» идет на 14-й строчке с 12 очками.