ЭСК РФС рассмотрит три эпизода матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит три эпизода матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Комиссия рассмотрит эпизод, в котором арбитр встречи Алексей Сухой на 55-й минуте не назначил пенальти в ворота «Краснодара», а также возможный гол игрока «Крыльев Советов» Романа Евгеньева на 81-й минуте и возможную желтую карточку защитника «Краснодара» Кайо на 87-й минуте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Отмечается, что комиссия также рассмотрит удаление арбитром Сергеем Ивановым защитника «Локомотива» Максима Ненахова на 13-й минуте матча с «Уралом» (2:4).

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» прошел 3 октября и завершился со счетом 0:0.